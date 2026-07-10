В Курске мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшей сожительницы

Фото СУ СК РФ по Курской области

Житель Курска задержан по подозрению в убийстве бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

8 июля в садовом товариществе Центрального округа Курска было обнаружено тело 52-летней женщины с множественными повреждениями головы и тела. По данному факту следственными органами СК РФ по Курской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

- По подозрению в совершении преступления следователем СК России задержан 58-летний мужчина, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Орудие преступления изъято, назначен комплекс судебных экспертиз.