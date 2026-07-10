В Курской области к электричке Арбузово - Орел - Арбузово добавят один вагон

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

В Курской области увеличена составность электрички Арбузово - Орел - Арбузово. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- С сегодняшнего дня в режиме «выходного дня», с пятницы по воскресенье, к поезду добавлен еще один вагон, - сообщает глава Курской области.

Как пояснил Александр Хинштейн об увеличении поезда просили жители Железногорска, так как это пока единственно возможный способ железнодорожного сообщения для жителей города. При этом существующего количества мест было не достаточно.

Уточняется, что с понедельника по четверг поезд по-прежнему будет одновагонным. Электрички синхронизированы с прибытием «Курского соловья».Со станции Арбузово они отправляют в 21.22, прибывая в Орел в 00:10. Поезд, отправляющийся из Орла в 4.05, прибывает на станцию Арбузово в 7.01.

Отмечается, что двухвагонный состав в режиме «выходного дня» будет работать до 1 сентября 2026 года.