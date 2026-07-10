Курянина осудили за хранение наркотиков

Прокуратурой Золотухинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным незаконных приобретении и хранении наркотиков.

- Мужчина обнаружил вблизи лесополосы три куста дикорастущей конопли, сорвал их части, перенес в хозяйственную постройку по месту жительства, - сообщает прокуратура Золотухинского района.

Курянин высушил растения и хранил их у себя, пока наркотики не были изъяты сотрудниками полиции.

Мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.