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НовостиПроисшествия10 июля 2026 14:29

Курянина осудили за хранение наркотиков

Мужчина сорвал и засушил дикорастущую коноплю
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Золотухинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным незаконных приобретении и хранении наркотиков.

- Мужчина обнаружил вблизи лесополосы три куста дикорастущей конопли, сорвал их части, перенес в хозяйственную постройку по месту жительства, - сообщает прокуратура Золотухинского района.

Курянин высушил растения и хранил их у себя, пока наркотики не были изъяты сотрудниками полиции.

Мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.