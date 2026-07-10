Незаконно уволенная курянка восстановилась в должности через суд

В Курской области суд восстановил в должности менеджера компании и признал ее увольнение незаконным.

После конфликта с руководством женщине предложили написать заявление об увольнении. Уходить с работы курянка не хотела, однако подписала напечатанный работодателем бланк. В дальнейшем она пыталась отозвать заявление, но была уволена и получила расчет.

- Женщина направила в адрес работодателя претензию, что не согласна с увольнением, но была проигнорирована, затем обратилась в суд, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Октябрьский районный суд признал увольнение менеджера незаконным и удовлетворил заявленные ею исковые требования в полном объеме. Женщину должны восстановить в должности. Кроме того, суд взыскал с организации в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула - более 248 тысяч рублей - и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.