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НовостиПроисшествия10 июля 2026 13:01

Житель Курской области едва не зарубил соседку топором

Женщине чудом удалось спастись
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство, задержан подозреваемый в нападении на женщину.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 8 июля в одном из домов поселка Скрипкин Октябрьского района. Подозреваемый, поругался с 65-летней соседкой и нанес ей множественные удары топором по голове. Женщине удалось спастись лишь чудом.

- Довести свой преступный умысел фигурант до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду того что потерпевшая смогла забежать на территорию принадлежащего ей домовладения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели.