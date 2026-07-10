Житель Курской области едва не зарубил соседку топором

Фото СУ СК РФ по Курской области

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство, задержан подозреваемый в нападении на женщину.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 8 июля в одном из домов поселка Скрипкин Октябрьского района. Подозреваемый, поругался с 65-летней соседкой и нанес ей множественные удары топором по голове. Женщине удалось спастись лишь чудом.

- Довести свой преступный умысел фигурант до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду того что потерпевшая смогла забежать на территорию принадлежащего ей домовладения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели.