В Курской области 41-летний мужчина получил травмы на стройплощадке

Фото СУ СК РФ по Курской области

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 1 апреля 2025 года на стройплощадке произошел несчастный случай при выгрузке металлоконструкций из кузова манипулятора.

- На строительной площадке сахарного завода, произошел обрыв чалки крепления металлоконструкций, в результате чего 41-летний монтажник получил многочисленные повреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства произошедшего и виновники ЧП устанавливаются.