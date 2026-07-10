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НовостиПроисшествия10 июля 2026 12:02

В Курской области 41-летний мужчина получил травмы на стройплощадке

Причиной ЧП стало нарушение требований охраны труда
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 1 апреля 2025 года на стройплощадке произошел несчастный случай при выгрузке металлоконструкций из кузова манипулятора.

- На строительной площадке сахарного завода, произошел обрыв чалки крепления металлоконструкций, в результате чего 41-летний монтажник получил многочисленные повреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства произошедшего и виновники ЧП устанавливаются.