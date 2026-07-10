Курянка скачала приложение для изменения внешности на телефон и лишилась 450 тысяч рублей

Фото из архива КП

Жительница Курска решила узнать, как будет выглядеть с новым цветом волос, и загрузила свое фото для обработки на некий сайт. Однако увидеть результат обработки можно было только после скачивания приложения. Девушка прошла по ссылке и попыталась установить программу, после этого ее смартфон оказался заблокирован, а с экрана исчезли все приложения.

- После незамедлительного звонка на «горячую линию» потерпевшая узнала, что на ее накопительном счете осталось 5 тысяч рублей. Свыше 450 тысяч рублей ушли неизвестным, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По предварительным данным, установленное девушкой приложение оказалось вирусной программой, предоставляющей доступ к банковским счетам. Так мошенники смогли похитить деньги.

Возбуждено уголовное дело.