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НовостиОбщество10 июля 2026 10:02

В Курской области прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги

На асфальтовом покрытии выявлены выбоины и колеи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Железногорской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере дорожной деятельности.

- Автомобильные дороги, расположенные в селе Карманово и слободе Михайловка, не соответствуют установленным требованиям, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что на асфальте обнаружены выбоины, колейность, нарушения поперечного профиля и проезжей части.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать орган местного самоуправления отремонтировать дороги общего пользования. Суд удовлетворил данные требования.