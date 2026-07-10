В Курской области прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги

Фото из архива КП

Железногорской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере дорожной деятельности.

- Автомобильные дороги, расположенные в селе Карманово и слободе Михайловка, не соответствуют установленным требованиям, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что на асфальте обнаружены выбоины, колейность, нарушения поперечного профиля и проезжей части.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать орган местного самоуправления отремонтировать дороги общего пользования. Суд удовлетворил данные требования.