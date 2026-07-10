Курянка заказала домик для дачи и лишилась 300 тысяч рублей

Фото из архива КП

Суджанский районный суд защитил права курянки, обманутой продавцом блок-контейнера.

В июле 2025 года женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и доставку блок-контейнера для участка в селе Ноздрачево. Стоимость покупки составляла 587 тысяч рублей. Продавец потребовала внести аванс, и курянка перевела ей 300 тысяч рублей.

По договору изготовление конструкции должно было занять 20 дней, а доставка на место планировалась до 1 сентября 2025 года. Однако заказчица так и не дождалась покупку.

- Дата доставки начала переноситься раз за разом, а после 16 декабря предприниматель и вовсе перестала выходить на связь, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Женщина обратилась в Суджанский районный суд.

Суд взыскал с недобросовестного продавца 935 тысяч рублей в пользу покупателя.