В Курской области беспилотники ВСУ атаковали Рыльский район

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 9 июля до 9.00 10 июля над территорией Курской области были сбиты 68 вражеских беспилотников, в том числе 23 - самолетного типа. Такие данные приводит губернатор региона Александр Хинштейн.

- 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава Курской области.

В хуторе Фонов Рыльского района ранен 58-летний мужчина. Повреждена машина.

В селе Дурово Рыльского района повреждения получила крыша дома. В селе Студенок сгорел нежилой частный дом.

В Рыльске зафиксированы повреждения автомобиля.