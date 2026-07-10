В Курской области сотрудник предприятия похитил 897 литров бензина

Горшеченским районным судом вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя Белгородской области. Его признали виновным в хищении бензина.
Мужчина работал начальником отдела предприятия и обеспечивал сотрудников ГСМ для заправки аэрозольной дезинфекции генераторов. У подсудимого имелась топливная заправочная карта фирмы.
- С декабря 2025 года по март 2026 года он для личного пользования на заправке наливал бензин в канистры и отвозил их домой, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Всего мужчина присвоил 897 литров бензина. Ущерб, причиненный предприятию, превысил 59 тысяч рублей.
Белгородец признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.