Курянка выманивала у знакомых деньги, обещая помочь с установлением инвалидности

Фото из архива КП

Прокуратурой Сеймского административного округа Курска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 63-летней женщины. Местная жительница признана виновной в трех мошенничествах.

В декабре 2023 года сотрудница медицинского учреждения Курска рассказала коллегам и знакомым о том, что может помочь за деньги в установлении II группы инвалидности без предоставления медицинских документов. Курянка ссылалась связи в экспертном учреждении, которых у нее на самом деле не было.

- Под указанным предлогом в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года подсудимая получила от трех граждан денежные средства в общей сумме 375 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре Сеймского административного округа Курска.

Свои обязательства женщина не выполнила, а деньги потратила.

Курянку оштрафовали на 300 тыс рублей.