В Курске пройдут отключения света в Центральном и Железнодорожном округах

Фото из архива КП

В Курске в течение нескольких дней будут проводиться плановые работы на электросетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети». В связи этим возможны отключения света по ряду адресов.

Администрация города Курска информирует, что подача электричества будет прекращена по следующим улицам:

Центральный округ 14-16 июля - 9.00 до 16.00

- А. Аристарховой, д. 9-35, 36-44;

- Кати Зеленко, д. 35-40;

- Володарского, д. 63А-81.

Железнодорожный округ 13-17 июля - с 9.00 до 16.00

- 8 Марта, д. 21-59;

- Цюрупы, д. 2-14,1-15;

- Чапаева, д. 1-11, 2-2/1;

- Коммунальная, д. 14-20, 13-19;

- Каширцева, д. 15-21;

16 июля - с 9.00 до 12.00

- Маяковского, д. 107,109;

- Островского, д.103.