В Курской области осудили серийного угонщика

Фото из архива КП

Хомутовским районным судом вынесен приговор 19-летнему молодому человеку. Его признали виновным в краже, трех угонах и покушениях на угон еще двух машин.

В сентябре 2025 года курянин приметил автомобиль ВАЗ 21112 около дома в деревне Стрекалово Хомутовского района.

- Убедившись в отсутствии посторонних лиц, он подошел к нему, открыл капот и похитил аккумуляторную батарею стоимостью 6708 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Кроме того, около жилого дома на улице Память Ильича в поселке Хомутовка подсудимый обнаружил автомобиль ВАЗ 21043. Молодой человек открыл незапертую пассажирскую дверь, соединил провода, завел машину и поехал кататься, а затем вернул машину на место.

В ноябре 2025 года около дома на улице Колхозной парень увидел ВАЗ 21070. Он залез в салон через незапертую дверь, запустил двигатель путем соединения проводов и поехал кататься. Затем машина была брошена на улице Полевой.

Следующая поездка прошла не так гладко. Молодой человек угнал ГАЗ 2217 от дома на улице Колхозной, открыв дверь через форточку. На трассе А142 «Тросна-Калиновка» он попал в аварию и разбил авто.

В декабре 2025 года курянин после употребления спиртного попытался угнать две машины от многоквартирного дома по улице Кирова. Однако завести их не смог и скрылся.

Молодой человек признал вину. Он получил 2 года лишения свободы условно. Также угонщику придется возместить ущерб владельцу разбитой машины в размере 388 тысяч рублей.