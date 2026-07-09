В Курске ограничили движение на двух улицах

Фото из архива КП

В Курске временно ограничено движение на участке дороги от улицы Заводской до улицы Энгельса. Об этом информирует администрация города.

По предварительной информации, ограничение будет действовать до 1.00 10 июля.

- МУП «Курскводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы по замене участка канализационного коллектора по улице Ольшанского, - пояснили в администрации города Курска.

Кроме того, сообщается об ограничении движения до 25 сентября на участке улицы Школьной в районе дома №5 к 10 до дома №3 и от дома №3 до дома №1А. Здесь проведут неотложные ремонтные работы.