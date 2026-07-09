В Курске ураган повалил деревья и лишил света часть жителей

Фото администрации города Курска

В Курске ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на город накануне. По данным на утро 9 июля в городскую Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 16 сообщений, связанных с поваленными деревьями. Кроме того, жители некоторых улиц остались без света.

Аварийно-спасательные формирования, сотрудники электросетей и газовой службы осуществляли выезды на улицы Ленина, Ватутина, Пионеров, Мирную, Большевиков, Мичурина, Радищева, Менделеева, Сумскую и другие.

- На данный момент все сообщения отработаны, деревья распилены и убраны с проезжих частей, - сообщает администрация города Курска.

Подача электроэнергии в дома также восстановлена.