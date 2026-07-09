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НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:01

В Курске в массовой аварии пострадала женщина

Три легковушки столкнулись на улице 50 лет Октября
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске 8 июля при столкновении трех легковушек пострадала женщина. ДТП произошло в районе дома №143Б по улице 50 лет Октября.

Автомобиль «Рено Логан» под управлением 30-летнего водителя двигался по со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Аэродромной. Он столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5», за рулем которой находился 38-летнего мужчины.

- После столкновения автомобиль «Рено Логан» допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением водителя 1990 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка «Рено Логан».