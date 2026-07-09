Беспилотники ВСУ атаковали Курскую область при помощи взрывных устройств шесть раз за сутки

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За минувшие сутки над Курской областью сбили 107 вражеских, среди которых 19 - самолетного типа. По отселенным территориям 78 раз применена артиллерия. Об этом в своей сводке сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава Курской области.

В Октябрьском районе при ударах ВСУ пострадали три человека - 2-летний ребенок, 39-летня женщина и 41-летний мужчина. У всех слепые осколочные ранения. Кроме того, повреждения получили фасад и крыша АЗС, три машины.

В Обоянском районе на заправке посечен резервуар для хранения топлива.