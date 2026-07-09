В Курской области неудачливого вора-рецидивиста отправили в колонию на 2 года

Фото из архива КП

Горшеченский районный суд внес приговор 24-летнему молодому человеку. Он признан виновным в покушениях на кражи.

Ранее неоднократно судимый парень освободился из мест лишения свободы в 2023 году. В декабре 2025 года он попытался совершить кражу денег.

- Проник в салон припаркованного автобуса, где из барсетки водителя похитил денежные средства в сумме более 3 тысячи рублей, но был застигнут в момент совершения преступления и задержан сотрудниками полиции, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В январе 2026 года молодой человек пытался похитить из салона автомобиля усилитель звука стоимостью более 7 тысяч рублей, но вновь неудачно. Усилитель был изъят, злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Курянин признал вину и раскаялся. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.