Под Курском председатель СНТ устроил на своем участке гостиницу с посуточной оплатой

Фото из архива КП

Прокуратура Курского района через суд требует запретить работу гостиницы на территории СНТ. Председатель товарищества устроил на своем участке гостевой дом с посуточной оплатой.

- На указанном участке размещены дом в виде шале, бассейн и мангальная зона, которые председатель СНТ предоставлял гражданам в посуточную аренду, - прокомментировали в прокуратуре Курского района.

Проверка земельного законодательства установила, что земельный участок, находящийся в пользовании председателя СНТ, относится к зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества. Следовательно, он может использоваться только для отдыха, выращивания сельскохозяйственных культур и размещения садовых и жилых домов.

Прокурор Курского района направил в суд иск, требуя запретить незаконную деятельность.

Также по постановлению прокурора председатель оштрафован на 10 тысяч рублей.