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НовостиОбщество8 июля 2026 13:03

Под Курском председатель СНТ устроил на своем участке гостиницу с посуточной оплатой

Прокуратура через суд потребовала запретить незаконную деятельность на даче
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Курского района через суд требует запретить работу гостиницы на территории СНТ. Председатель товарищества устроил на своем участке гостевой дом с посуточной оплатой.

- На указанном участке размещены дом в виде шале, бассейн и мангальная зона, которые председатель СНТ предоставлял гражданам в посуточную аренду, - прокомментировали в прокуратуре Курского района.

Проверка земельного законодательства установила, что земельный участок, находящийся в пользовании председателя СНТ, относится к зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества. Следовательно, он может использоваться только для отдыха, выращивания сельскохозяйственных культур и размещения садовых и жилых домов.

Прокурор Курского района направил в суд иск, требуя запретить незаконную деятельность.

Также по постановлению прокурора председатель оштрафован на 10 тысяч рублей.