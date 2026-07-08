Житель Курской области был задержан при попытке передать запрещенные вещества через такси

Фото из архива КП

Железногорским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконной пересылке и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и согласился выполнять функции наркокурьера.

- Он получал оптовые партии наркотиков через тайники-закладки и должен был распространять их бесконтактным способом, - сообщает Железногорская межрайонная прокуратура.

В январе 2026 года обвиняемый получил очередную партию запрещенных веществ и передал водителю такси наркотики под видом посылки для доставки.

Таксист не знал о содержимом посылки, однако заподозрил неладное и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Обвиняемый был задержан полицейскими. У него были обнаружены наркотики.

Уголовное дело рассмотрит суд.