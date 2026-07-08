Нетрезвая курянка отбила у соседа спиртное и закуску

Промышленным районным судом Курска рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в краже и грабеже.

В октябре 2025 года в поселке Аккумулятор подсудимая выпивала в квартире своего знакомого. Мужчина вышел, забыв на диване мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Женщина забрала его себе, а на следующий день попыталась продать на рынке Курска незнакомцу за 3 тысячи рублей.

- Покупателем оказался сотрудник полиции, у которого возникли подозрения в законности владения техникой, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Через несколько дней нетрезвая курянка решила зайти в незапертую квартиру соседа. Она забрала из холодильника алкоголь и продукты и сложила их в металлическое ведро. На выходе из квартиры женщину застал хозяин помещения. Он потребовал вернуть похищенное.

Подсудимая толкнула мужчину в грудь и попыталась скрыться, но тот догнал ее. Во время борьбы за съестное женщина порезала ведром соседу палец и ударила в грудь, а сама скрылась с добычей на общую сумму более 2 тысяч рублей.

Курянка признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. Ее приговорили к 450 часам обязательных работ.