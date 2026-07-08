В Курской области вынесен приговор водителю, уснувшему за рулем и устроившему ДТП

Фото из архива КП

Курчатовский городской суд вынес приговор мужчине, спровоцировавшему ДТП.

В декабре 2025 года 22-летний житель Чеченской Республики двигался на автомобиле «ВАЗ 21099» из Курчатова в сторону поселка Иванино и заснул прямо за рулем.

- Заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Форд Фокус», - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Водитель «Форда» получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средний тяжести.

Виновник аварии не явился в суд. Он также не интересовался здоровьем пострадавшего, не возместил ему ни материальный ущерб, ни моральный вред.

Суд лишил водителя прав на 1 год 6 месяцев.