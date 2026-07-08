ВСУ атаковали пять муниципалитетов Курской области за сутки

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 7 июля до 9.00 8 июля над Курской областью ликвидировали 136 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз по отселенным районам была применена артиллерия. Зафиксированы 13 атак БПЛА при помощи взрывных устройств. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- В поселке Селекционный Льговского района пострадал 54-летний мужчина. Поврежден грузовой автомобиль, - говорится в сообщении руководителя Курской области.

В Рыльске повреждения получили фасад и остекление дома, сгорели два гаража, уничтожен автомобиль. Кроме того, зафиксированы повреждения ЛЭП.

В деревне Рыжевка Рыльского района огонь уничтожил летнюю кухню, повреждены два дома и сарай.

В поселке Иванино Курчатовского района под ударом оказались фасад АЗС и топливораздаточная колонка.

В селе Песчаное Беловского района пострадали гараж и две машины.

В слободе Белой Беловского района повреждения получил автомобиль.

В деревне Спасское Медвенского района повреждены два склада, хозпостройка и три машины.