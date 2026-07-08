Курянин отправится на обязательные работы после ссоры с бывшей женой

Фото из архива КП

Конышевский районный суд вынес приговор мужчине, избившему бывшую жену.

Конфликт произошел на улице поселка Конышевка. Бывшие супруги поругались и 60-летний мужчина нанес женщине удары кулаком по голове, лицу и телу.

- Женщина испытала физическую боль, однако экспертом травмы квалифицированы как не причинившие вреда здоровью, - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Мужчина признал вину, а потерпевшая просила не наказывать его строго.

Курянина приговорили к 80 часам обязательных работ.