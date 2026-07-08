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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:00

Курянин отправится на обязательные работы после ссоры с бывшей женой

Конфликт закончился избиением женщины
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Конышевский районный суд вынес приговор мужчине, избившему бывшую жену.

Конфликт произошел на улице поселка Конышевка. Бывшие супруги поругались и 60-летний мужчина нанес женщине удары кулаком по голове, лицу и телу.

- Женщина испытала физическую боль, однако экспертом травмы квалифицированы как не причинившие вреда здоровью, - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Мужчина признал вину, а потерпевшая просила не наказывать его строго.

Курянина приговорили к 80 часам обязательных работ.