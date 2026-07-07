Курянин попытался дать взятку сотруднику полиции и попал под суд

Фото из архива КП

Прокуратурой Поныровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

16 апреля 2026 года мужчина пришел в служебный кабинет начальника отделения ОГИБДД ОМВД России по Поныровскому району и предложил ему 25 тысяч рублей. За это он просил не направлять в суд материалы об управлении машиной в нетрезвом виде.

Полицейский отказался от взятки и предупредил мужчину об уголовной ответственности.

- Несмотря на это, подсудимый продолжил настаивать на передаче денежных средств в обмен на положительное решение своего вопроса, - отметили в прокуратуре Поныровского района.

Начальник территориального ОГИБДД сообщил об инциденте руководству.

Подсудимого оштрафовали на 50 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.

Ранее нарушитель был лишен прав на 1 год 7 месяцев и оштрафован на 45 тысяч рублей.