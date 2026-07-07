Курянка получила 7 лет колонии за убийство мужа

Фото из архива КП

Прокуратурой Горшеченского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Ее признали виновной в убийстве.

Вечером 2 февраля 2026 года в одном из домов села Мокрец Горшеченского района между нетрезвыми супругами разгорелась ссора и муж избил жену. Разъяренная женщина напала на супруга.

- Подсудимая, вооружившись кухонным ножом, нанесла супругу один удар в область шеи, - рассказали в прокуратуре Горшеченского района.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.