В Курской области беспилотник ВСУ ударил по машине, водитель ранен

Фото из архива КП

В Льговском районе украинский беспилотник нанес удар по машине в поселке Селекционный, пострадал водитель. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение левой голени, - говорится в сообщении главы региона.

Пострадавшему оказали первую помощь, планируется его доставка в Курск.

Кроме того, в результате ударов ВСУ без электричества осталось около 35 населенных пунктов Рыльского района, в том числе часть Рыльска - всего около 6 тысяч жителей.

Подачу электричества восстановят, когда позволит оперативная обстановка.