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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:00

Курянина будут судить за убийство жены и тещи

Мужчина вывез тела в багажнике машины
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Курской области

Фото прокуратуры Курской области

Первым заместителем прокурора Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. 73-летний житель поселка Коренево обвиняется в убийстве жены и тещи.

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый поругался с женой во дворе своего дома и нанес ей множественные удары по голове и телу. 60-летняя женщина скончалась.

На крики из дома выбежала 89-летняя мать погибшей. В попытке скрыть первое преступление мужчина напал на тещу.

- Он также нанес ей множественные удары в область головы, от которых женщина скончалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Курской области.

После этого обвиняемый при помощи садово-строительной техники погрузил тела женщин в багажник машины и вывез в безлюдную местность на территории Кореневского района.

- Фигурант, используя личный автомобиль, перевез тело супруги в жилой сектор, выбросив его в канализационный колодец. Тело второй потерпевшей обвиняемый вывез на обочину автодороги и попытался его сжечь, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Уголовное дело рассмотрит Курский областной суд.