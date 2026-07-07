В Курске 72-летний пенсионер, отсидевший 25 лет за убийство и разбой, вновь оказался на скамье подсудимых

Фото из архива КП

Кировский районный суд Курска рассмотрит уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Ранее пенсионер был судим незаконный оборот огнестрельного оружия, разбой, убийство и угон автомобиля и был приговорен к смертной казни. Однако позже смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы. Мужчина освободился в 2019 году.

В ночь на 7 июля 2025 года в Курске обвиняемый убил 65-летнего хозяина дома по улице Овечкина, с которым они вместе выпивали. Причиной стал спор об условиях отбывания наказания в местах лишения свободы. Нетрезвый обвиняемый несколько раз ударил собутыльника твердым тупым предметом по голове, конечностям и грудной клетке, а затем принялся душить его же собственной цепочкой, из-за чего потерпевший впал в состояние угнетенного сознания.

В этот момент вернулся один из гостей. Злоумышленник сообщил ему, что потерпевший умер, и попросил помочь спрятать тело. Тот согласился помочь. Сейчас в отношении помощника возбуждено дело об укрывательстве особо тяжкого преступления.

Вместе мужчины вывезли находящегося без сознания потерпевшего к реке.

- Погрузили мужчину в багажник автомобиля и вывезли к реке Кривец, где сбросили его в воду примерно в 12 метрах от берега, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Находившийся без сознания мужчина захлебнулся в воде.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.