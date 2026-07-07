Курянин отправится в колонию за сбыт наркотиков

Фото из архива КП

Курчатовским городским судом назначено наказание местному жителю. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков через интернет.

В апреле 2025 года курянин по телефону договорился с неустановленным лицом о распространении наркотиков через «тайники-закладки».

Запрещенные вещества мужчина спрятал в металлической банке на кладбище поселка Иванино, сделал фото на мобильный телефон и отправил его неизвестному лицу.

Подсудимый не признал вину.

- Курчатовский городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.