В Курске полицейские выясняют обстоятельства драки двух девушек-подростков

Фото из архива КП

Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску проводит проверку по инциденту с участием девочек-подростков.

В соцсетях города появилось видео, на котором запечатлено жесткое избиение 12-летней девочки. Как сообщалось, нетрезвая 14-летняя курянка устроила драку на почве ревности, так как ее жертва якобы целовалась с мальчиком, который ей нравился. В итоге у младшей девочки остались царапины, ссадины и синяки.

Также в СМИ сообщалось, что данный ролик был не единственным. На другом видео неизвестная девушка нападает на юную курянку, устроившую разборки.

В настоящее время полицейские установили всех участников конфликта.

- В рамках проверки назначены судебно-медицинские исследования. Также установлены и опрошены очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службу УМВД России по Курской области.