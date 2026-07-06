Курянка, обещавшая знакомым помощь в получении прав за деньги, отправится в колонию

Фото из архива КП

Кировским районным судом Курска 40-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве при оказании услуг по сдаче экзамена и получении прав.

В декабре 2025 года женщина сообщила четверым курянкам, которые хотели получить водительское удостоверение категории «В», что у нее есть знакомый сотрудник ГИБДД, который может помочь при сдаче экзамена. Ни знакомого полицейского, ни возможности оказать помощь у злоумышленницы не имелось. Но потерпевшие поверили ей и передали обманщице 144 тысячи рублей.

- Подсудимая создала чат в мессенджере, в который включила потерпевших, себя и сотрудника по имени Марина, вела в нем переписку, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Как выяснилось, никакой Марины на самом деле не существовало, от ее лица писала сама подсудимая.

В суде женщина признала вину только по одному эпизоду мошенничества. В этом случае потерпевшая перечислила деньги на ее банковскую карту. В совершении остальных трех эпизодов она не призналась, утверждая, что не похищала деньги у женщин.

Курянку приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы колонии-поселения. Правда, отбывать наказание она будет после того, как ее сыну исполнится 14 лет. Также женщине предстоит вернуть потерпевшим 100 тысяч рублей.