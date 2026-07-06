В Курске пожарные эвакуировали из горящего дома 20 человек

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курске на 18-м Магистральном проезде произошел пожар в квартире двухэтажного дома.

- Огонь повредил пластиковое окно, пол и потолок на площади 2 квадратных метра, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Курской области.

Огнеборцы 6 ПСЧ МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Из-за сильного задымления им пришлось эвакуировать 20 жильцов дома. Никто из жителей не пострадал.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в удлинителе, в который был включен вентилятор. От него огонь перешел на шторы и подоконник, а затем - на натяжной потолок.