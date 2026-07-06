Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 11:02

В Курской области иномарка вылетела в кювет, один человек погиб

Водитель и пассажир получили травмы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Фатежском районе зафиксировано смертельное ДТП. Инцидент произошел ночью 4 июля на 501 км автодороги «М-2 «Крым»-Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород».

- Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Хавал Джулион», осуществляя движение со стороны города Москвы в сторону города Курска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с последующим съездом в кювет, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Машина врезалась в препятствие. В результате 40-летний пассажир погиб на месте. 28-летний водитель машины и 41-летний пассажир получили травмы.