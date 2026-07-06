В Курске прохожий украл из кузова рефрижератора алкоголь на 7 тысяч рублей

В Курске полицейские раскрыли кражу из рефрижератора.
Водитель припарковал грузовик, чтобы выгрузить товар в магазин, и отвлекся. В этот момент продукция заинтересовала нечистого на руку прохожего.
- Неизвестный мужчина украл из кузова алкоголь на сумму более 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.
Изучив видео с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Северного микрорайона областного центра.
Похищенное спиртное мужчина употребил, причиненный ущерб ему придется возместить.