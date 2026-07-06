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НовостиПроисшествия6 июля 2026 9:00

В Курске прохожий украл из кузова рефрижератора алкоголь на 7 тысяч рублей

Водитель остановился для разгрузки товара и отвлекся
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске полицейские раскрыли кражу из рефрижератора.

Водитель припарковал грузовик, чтобы выгрузить товар в магазин, и отвлекся. В этот момент продукция заинтересовала нечистого на руку прохожего.

- Неизвестный мужчина украл из кузова алкоголь на сумму более 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Изучив видео с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Северного микрорайона областного центра.

Похищенное спиртное мужчина употребил, причиненный ущерб ему придется возместить.