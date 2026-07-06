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НовостиОбщество6 июля 2026 8:08

В Курской области суд признал недействительной сделку на покупку земли с прудом

Водоем природного происхождения находится в федеральной собственности
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области суд признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка с прудом, находящегося в федеральной собственности. Спорный земельный участок площадью 181 тысячу квадратных метров предназначен для рыбоводства и находится в Горшеченском районе. С 5 апреля 2018 года он принадлежит физическому лицу.

В 2025 года прокуратура провела проверку на территории и выяснила, что на участке находится пруд, созданный с помощью плотины. Водоем огорожен металлической сеткой, на берегах пасутся животные. Также установлено, что плотина была построена в 1962 году для нужд предприятия.

- Водоем находится на ручье Коровяк, который является частью водной системы реки Дон. Согласно Водному кодексу РФ, все водные объекты принадлежат государству, - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В итоге суд признал сделку купли-продажи участка недействительной, так как на его территории находится государственный водный объект, который образован на ручье, то есть имеет природное происхождение. Это означает, что земельный участок был сформирован с нарушениями.

Суды первой и апелляционной инстанций признали, что физическое лицо не может оформить право собственности на данный земельный участок.