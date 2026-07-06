На Курской трассе в лобовом столкновении погиб 62-летний мужчина

Фото Госавтоинспекции Курской области

Вечером 5 июля в Курской области произошло смертельное ДТП. Авария зафиксирована на 508 км трассы М-2 «Крым».

- Произошло столкновение автомобиля «Шевроле Авео» под управлением водителя 1964 года рождения, который осуществлял движение со стороны города Курска в направлении Москвы и встречного автомобиля «Джили Монжаро» под управлением водителя 1971 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

62-летний водитель «Шевроле Авео»скончался на месте. 55-летняя женщина-пассажир автомобиля «Джили» получила травмы и была госпитализирована.

Причины аварии выясняются.