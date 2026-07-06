Четыре вражеских беспилотника атаковали Курскую область при помощи взрывных устройств

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 5 июля до 9.00 6 июля на Курской областью сбито 80 вражеских беспилотников различного типа. Об этом рассказал в своей сводке губернатор региона Александр Хинштейн.

- 31 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отмечает глава Курской области.

В Льговском районе осколочные ранения получил 32-летний мужчина, поврежден трактор.

В селе Толпино Кореневского района повреждена легковушка.

В Курске зафиксированы повреждения трех машин и крыши дома.