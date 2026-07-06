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НовостиОбщество6 июля 2026 6:04

В Курске устраняют последствия коммунальной аварии на улице Ольшанского

Повреждение канализационного коллектора произошло из-за засора
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Курска

Фото администрации города Курска

В Курске продолжается ремонт поврежденного участка канализационного коллектора на улице Ольшанского. Об этом рассказал глава города Евгений Маслов.

- Ситуация действительно сложная, но все службы работают в круглосуточном режиме, - пояснил градоначальник.

Уточняется, что специалисты «Курскводоканала» находится на объекте с вечера пятницы, устраняя засорение канализационного коллектора диаметром 300 миллиметров.

На данный момент проводится прочистка коллектора, откачка излишних стоков и промывка системы, чтобы обеспечить безопасный доступ к месту повреждения.