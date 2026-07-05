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НовостиПроисшествия5 июля 2026 13:07

В Курской области механизатор подорвался на мине

У него осколочные ранения левой голени
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Механизатор пострадал в Льговском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье, 5 июля.

Молодой мужчина работал на тракторе в поле и подорвался на мине. У курянина осколочные ранения левой голени. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Центральной районной больнице. Механизатор отказался от госпитализации. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Напомним, за минувшие сутки над Курской областью уничтожили 75 украинских беспилотников. В одном из районов повреждения получили два дома.