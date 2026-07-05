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НовостиОбщество5 июля 2026 12:33

В Курске досрочно отреставрировали исторический дом Безходарного

В здании теперь будут располагаться офисные помещения
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

В Курске завершились работы на объекте культурного наследия регионального значения – доме Безходарного. Об этом рассказали в региональном правительстве. Здание конца XIX – начала XX века расположено на улице Почтовой, 17.

Долгие годы дом Безходарного был в аварийном состоянии. В 2022-м его передали в аренду по льготной программе - 1 рубль за квадратный метр, с обязательным условием провести полную реставрацию до конца 2027 года. Владелец завершил восстановление здание раньше срока.

Рабочие отремонтировали фасад и крышу, включая декоративные элементы и деревянные окна, заменили коммуникации, воссоздали былой интерьер и благоустроили территорию.

В облправительстве уточнили, что исторический вид дома полностью сохранили. В здании теперь будут располагаться офисные помещения.