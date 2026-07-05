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НовостиПроисшествия5 июля 2026 11:50

За сутки над Курской областью сбили 75 украинских беспилотников

В одном из районов повреждения получили два дома
Анна ГРЕБЕНКИНА

За сутки над Курской областью сбили 75 украинских беспилотников. Сводку об оперативной обстановке в регионе опубликовал губернатор Александр Хинштейн. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 21 раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По данным властей, в селе Сторожевое Большесолдатского района повреждены остекление, кровля и фасады двух домов.

К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали заправку под Курском. Пострадало остекление, фасад АЗ, газовоз и газовая бочка.