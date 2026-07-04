Нерезвый курянин угнал машину, отданную ему на ремонт, и оскорбил задержавших его полицейских

Фото из архива КП

Хомутовским районным судом вынесен приговор 54-летнему мужчине. Он признан виновным в угоне, повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и публичном оскорблении представителя власти.

В ноябре 2025 года житель поселка Хомутовка оставил подсудимому свой автомобиль ЛАДА 212140 для ремонта. Через месяц работы были завершены и мастер после употребления спиртного решил прокатиться на чужой машине. При этом он уже был судим за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Угонщик отказался предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль и оскорбил полицейских. Его отстранили от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование, но проходить его мужчина отказался.

- При назначении наказания судом учтено его признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, принесение извинений потерпевшему, - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Курянина приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 4 года.

Машина возвращена потерпевшему.