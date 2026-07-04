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НовостиПроисшествия4 июля 2026 9:43

В Курской области авария на трассе унесла жизни четверых человек

«УАЗ» столкнулся с большегрузом в Фатежском районе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Утром 4 июля в Фатежском районе зафиксировано ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла на 475 км автодороги М-2 «Крым».

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «УАЗ» под управлением водителя 1980 года рождения и большегрузного автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» под управлением водителя 1983 года рождения, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

Водитель автомобиля «УАЗ» и три его пассажира 50, 44 и 34 лет скончались на месте. Водитель большегруза доставлен в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.