ВСУ атаковали газовую АЗС под Курском

Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает оперативный штаб Курской области, ВСУ атаковали газовую автозаправочную станцию под Курском. ЧП произошло в минувшие сутки в районном центре Льгов Курской области.

По официальной информации, в результате атаки на газовой АЗС во Льгове есть повреждения. В частности повреждены остекление, фасад заправки, газовоз и газовая бочка.

На этой неделе это уже второй удар ВСУ по АЗС в курском Льгове. Как ранее сообщала КП, в начале этой недели во Льгове ВСУ нанесли удар еще по одной АЗС. В результате там загорелись емкости, были повреждены забор, фасад и остекление здания.