Куряне голосуют за проект памятника Леониду Брежневу

В Курске Леонид Брежнев учился в землеустроительном техникуме, здание которого расположено на улице Дзержинского Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Курской области сообщили, что подведены итоги всероссийского конкурса проектов памятника Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Российская академия художеств определила четыре лучших работы.

Теперь куряне должны выбрать одну из них. Проект, который наберет больше всего голосов, будет реализован, а памятник поставят в Курске.

Монумент станет подарком городу от мецената, почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина. Как известно, жизнь Брежнева была тесно связана с Курском. Здесь он учился в землеустроительном техникуме, встретил свою будущую супругу Викторию и некоторое время работал.

По итогам экспертной оценки РАХ лучшей работой признан проект Заслуженного художника России Игоря Бурганова. Вторую премию конкурса получил проект академика Российской академии художеств Салавата Щербакова.

Одна из его работ — скульптурная композиция Гайдару и тимуровцам - уже стоит в Курске перед молодежным центром «Гелиос». Также в шорт-лист вошли проекты Петра Баранова и Евгения Тетерина.

Проголосовать за проекты можно в соцсети.