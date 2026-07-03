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НовостиПроисшествия3 июля 2026 14:08

В Курской области в ДТП пострадали двое детей 6 и 7 лет

На трассе «Курск-Касторное» столкнулись две иномарки
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области 3 июля при столкновении двух иномарок на трассе «Курск-Касторное» пострадали пять человек, среди которых двое детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Ситроен», под управлением водителя 1992 года рождения и автомобиля «Форд Мондео» под управлением водителя 1994 года рождения, - рассказали в ведомстве.

В аварии пострадали пассажиры «Форд Мондео» - 46-летний мужчина, 42-летняя женщина, 7-летняя девочка и 6-летний мальчик, а также 18-летний пассажир автомобиля «Ситроен».