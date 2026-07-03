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НовостиПроисшествия3 июля 2026 15:01

Курянина осудили за повторную поездку в нетрезвом виде

Мужчине придется выплатить 250 тысяч рублей штрафа
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение после употребления алкоголя.

- Несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля, находясь в нетрезвом виде, - прокомментировали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Курянина оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили прав на 2 года.