Курянина осудили за повторную поездку в нетрезвом виде

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение после употребления алкоголя.

- Несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля, находясь в нетрезвом виде, - прокомментировали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Курянина оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили прав на 2 года.