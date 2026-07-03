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НовостиОбщество3 июля 2026 11:00

В Курске прокуратура потребовала привести в порядок детскую площадку на улице Бойцов 9-й Дивизии

За состоянием качелей и турников никто не следил
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Центрального административного округа города Курска

Фото прокуратуры Центрального административного округа города Курска

Прокуратурой Центрального административного округа Курска проведена проверка по публикации в интернете о ненадлежащем состоянии детской игровой площадки на улице Бойцов 9-й Дивизии.

- В ходе выездной проверки с участием представителей комитета городского хозяйства выявлены нарушения требований законодательства при содержании и эксплуатации детского игрового оборудования, - рассказали в ведомстве.

Элементы игровых конструкций не были своевременно покрашены, кроме того, на площадке нет ударопоглощающего покрытия. Осмотры игрового оборудования, которые помогли бы выявить недочеты, также не проводились.

Прокуратура округа внесла представление председателю комитета городского хозяйства Курска. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.